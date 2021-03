Quarto Grado, stasera in tv: ecco tutti i casi e le anticipazioni della puntata di venerdì 5 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Torna stasera in tv su Retequattro l’appuntamento con Quarto Grado, arrivato quest’anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità. anticipazioni Quarto Grado, puntata venerdì 5 marzo 2021 Il programma questa sera si occuperà del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel nulla il tardo pomeriggio del 4 gennaio scorso dopo essere usciti dalla loro casa di Bolzano. Il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige e dei resti dell’uomo ancora non vi è traccia. Dal fiume è emerso uno smartphone che potrebbe appartenere a uno dei due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) Tornain tv su Retequattro l’appuntamento con, arrivato quest’anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità.2021 Il programma questa sera si occuperà del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel nulla il tardo pomeriggio del 4 gennaio scorso dopo essere usciti dalla loro casa di Bolzano. Il cadaveredonna è stato ritrovato nel fiume Adige e dei resti dell’uomo ancora non vi è traccia. Dal fiume è emerso uno smartphone che potrebbe appartenere a uno dei due ...

