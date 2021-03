Quante tasse si sono pagate in Italia tra il 2019 e il 2020? I dati del Mef (Di venerdì 5 marzo 2021) Mentre l’Istat ha comunicato i dati sulla povertà in Italia e l’Unicef ha descritto la condizione psicologica e mentale di molti bambini nel mondo con i lockdown da coronavirus, il Mef ha comunicato i dati sulle entrate tributarie erariali tra il 2019 e il 2020. I primi numeri generali Lo scorso anno, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza sono state pari a 446.796 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, si è registrata una diminuzione del 5,3% pari a 25,183 milioni di euro. Le imposte indirette sono ammontate a 194,224 milioni di euro con una diminuzione tendenziale pari a 11,5% corrispondente a 25.206 milioni di euro. Hanno inciso su questi dati la riduzione IVA del 9,7%, della componente di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Mentre l’Istat ha comunicato isulla povertà ine l’Unicef ha descritto la condizione psicologica e mentale di molti bambini nel mondo con i lockdown da coronavirus, il Mef ha comunicato isulle entrate tributarie erariali tra ile il. I primi numeri generali Lo scorso anno, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenzastate pari a 446.796 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, si è registrata una diminuzione del 5,3% pari a 25,183 milioni di euro. Le imposte indiretteammontate a 194,224 milioni di euro con una diminuzione tendenziale pari a 11,5% corrispondente a 25.206 milioni di euro. Hanno inciso su questila riduzione IVA del 9,7%, della componente di ...

