Quante persone sono tornate al lavoro per l' effetto zona bianca in Sardegna?

AGI "Circa 8-9mila persone riprendono a lavorare nel settore della ristorazione, magari inizialmente per due, tre o quattro giornate per essere poi completamente riassorbiti". Dopo le prime quattro serate di aperture serali in Sardegna, il presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna Emanuele Frongia quantifica all'AGI la ricaduta occupazionale prevista con l'ingresso dell'isola nella 'zona bianca' dal 1 marzo scorso. Un dato confermato da Nicola Murru, direttore di Confesercenti Cagliari, che ricorda: "Le aperture serali, che pesano per il 60-70% del fatturato, alimenteranno un circolo virtuoso che arricchisce il territorio sia da un punto di vista economico che della sicurezza". I benefici si estendono oltre le mura dei locali: "Grossisti e produttori diretti", ricorda Murru, "negli ultimi giorni ...

