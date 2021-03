Puglia ancora zona gialla Ordinanza del ministro della Salute (Di venerdì 5 marzo 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 Marzo. Passano in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. La Campania passa in zona rossa da lunedì 8 marzo. (Ansa) Resta dunque invariata la situazione della Puglia, in fascia gialla. L'articolo Puglia ancora zona gialla <small class="subtitle">Ordinanza del ministro della Salute</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 5 marzo 2021) Il, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioniCabina di Regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 Marzo. Passano in area arancione le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. La Campania passa inrossa da lunedì 8 marzo. (Ansa) Resta dunque invariata la situazione, in fascia. L'articolo del proviene da Noi Notizie..

leclerckkonenn7 : Puglia ancora in zona gialla, assurdo - orbitelunaire : E la puglia scampa ancora una volta alla zona arancione ayyyy - nauvsea : non ho ancora capito se la puglia sarà in zona arancione da lunedì oppure no non ci capisco + un Cazzo - helloitsaturn : DAJE LA PUGLIA ANCORA GIALLA - milanro97 : Emiliano la sta facendo sporchissima, la puglia ancora zona gialla -