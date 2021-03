PS5 in un nuovo spot focalizzato sul multiplayer locale

(Di venerdì 5 marzo 2021) PS5 torna protagonista in unpubblicato da Sonysul. Alcuni di voi potrebbero pensare che attualmente ilnon sia importante come in passato, ma Sony ha deciso lo stesso di promuovere il videogiocare con gli amici attraverso questo. Nel video possiamo vedere giochi multigiocatore come NBA 2K21, FIFA 21, DiRT 5, Call of Duty: Black Ops Cold War e altri. Oltre a questo, la compagnia ha nuovamente sottolineato le feature del DualSense, come il feedback aptico e i trigger adattivi. Leggi altro...

Eurogamer_it : #Sony crede ancora nel multiplayer locale nel nuovo spot di #PS5. - Man_Of_IKEA : RT @JLeague_ITA: ??BREAKING NEWS ?? @theafcdotcom ha annunciato un nuovo accordo quadriennale con @Konami che comprende i diritti a livell… - Okyr07 : RT @JLeague_ITA: ??BREAKING NEWS ?? @theafcdotcom ha annunciato un nuovo accordo quadriennale con @Konami che comprende i diritti a livell… - Gamerxcaso : Un nuovo inizio! ?????? #gamerxcaso #gamer #PS5 #gaming #sony #twitch #cod #Warzone #FIFA21 #Fortnite #NBA2K21 - CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – Svelato un nuovo trailer di gameplay e la data d’uscita su PS5 e Xbox Series X/S ht… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 nuovo

Everyeye Videogiochi

... per PS4 con retrocompatibiltà per. Doom 3 in questa versione avrà anche le due espansioni, '... Data di uscita: 2021 After the Fall Untrailer per questo attesissimo videogame di Vertigo ...Una delle grandi sorprese di questa settimana è stata l'annuncio di Aliens: Fireteam , untitolo del popolare franchise in cui questa volta la paura non sarà il genere predominante. In ..., ...Per celebrare il lancio di Yakuza: Like a Dragon su PlayStation 5, tutti i possessori di questo ultimo capitolo della serie Yakuza possono scaricare gratuitamente il Legends Costume Set Dlc su tutte l ...Dopo tanta Serie A nelle ultime settimane, la Premier si riprende la scena nella nuova Squadra della Settimana di FUT, la modalità Ultimate Team di FIFA 21. Il capitano del "dream team" numero ventitr ...