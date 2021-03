Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 5 marzo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming Propaganda live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, torna questa sera, venerdì 5 marzo 2021, alle ore 21,15 su La7 per la 21esima puntata di questa stagione. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 5 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. anticipazioni e ospiti stasera si parlerà – ovviamente – ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021)e streaming, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, torna questa sera,, alle ore 21,15 su La7 per la 21esimadi questa stagione. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.si parlerà – ovviamente – ...

welikeduel : No mars. Il monologo interpretato da Valerio Aprea a #propagandalive - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 5 MARZO 2021: LA QUARTA SERATA DI SANREMO, QUARTO GRADO E PROPAGANDA LIVE - MBugin : @AlleracNicola Lo speciale propaganda live quando? - 4Tchat : RT @elimosik: Stasera a propaganda live ci sarà @RealRaiz, quindi rivedrò la trasmissione di questi antiproibizionisti che non si esprimono… - gaia_val : @fastricciardo @Samuela0672 @formulemma @giulint venerdì sera no perche io e em abbiamo propaganda live da vedere??… -