Prof morta 4 giorni dopo vaccino Covid a Napoli | il racconto dei familiari Medici ascoltati in Procura

hellovaldez : Mia sorella fino a 2 minuti prima dell'esame: 'sta materia di m3rda non ha senso, fa schifo0o0o0' Mia sorella dura… - maxsal314 : RT @MinutemanItaly: Qui la testimonianza del fratello dell'insegnante di Napoli morta dopo aver fatto il vaccino 'Alle 14, due ore dopo ess… - 16q___ : RT @MinutemanItaly: Qui la testimonianza del fratello dell'insegnante di Napoli morta dopo aver fatto il vaccino 'Alle 14, due ore dopo ess… - Daniele39260567 : RT @MinutemanItaly: Qui la testimonianza del fratello dell'insegnante di Napoli morta dopo aver fatto il vaccino 'Alle 14, due ore dopo ess… - sil_viar0 : RT @MinutemanItaly: Qui la testimonianza del fratello dell'insegnante di Napoli morta dopo aver fatto il vaccino 'Alle 14, due ore dopo ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Prof morta

Rosa Sapio, 50enne proveniente da Marigliano, in provincia di Napoli, èsul colpo. Sorvillo è ... La lezione finisce in tragedia: il malore delsi trasforma in un incubo Inoltre i soccorsi ...quattro giorni dopo il vaccino AstraZeneca, la Procura di Napoli sequestra il telefonino e interroga i medici. Il fratello di Annamaria Mantile: "Non aveva malattie". Al momento non ci sono ...Roma, 5 mar. (askanews) - Il 2020 ha segnato il 500esimo anniversario della morte di Raffaello Sanzio (1483-1520), uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano. Anche in Cina è tra gli artisti ...'Non abbiamo dati che la povera insegnante sia morta a causa del vaccino. Si manifesta inzialmente con rossore, gonfiore e malessere generico, poi si statena con problemi respiratori e sintomatologia ...