Produzione vaccini, il piano della UE in tandem con Roma (Di venerdì 5 marzo 2021) Se sul Recovery Plan, (non dopo una iniziale empasse) l'Europa è salita in cattedra riuscendo a trovare la quadra e mettendo in campo risorse ed interventi straordinari, destinati a restare nella storia, sulla distribuzione dei vaccini c'è più di qualche evidente pecca. Qualcosa, insomma, non ha funzionato come dimostrano ritardi e slittamenti. Del resto, che la campagna vaccinale procede a rilento è ormai sotto agli occhi di tutti e lo ha ammesso anche il Commissario UE all'Economia Gentiloni: "Forse la Commissione ha sottovalutato quanto le promesse delle case farmaceutiche avrebbero potuto dimostrarsi non attendibili", ha detto qualche giorno fa. Mentre qui si litiga, la Gran Bretagna procede a passo spedito e il Premier Johnson esulta parlando di "impresa straordinaria", quella, insomma, che fin qui non è riuscita all'Europa. Un pasticcio diventato sempre più ...

Ultime Notizie dalla rete : Produzione vaccini "La crescente frustrazione della Ue alla disperata ricerca dei vaccini" ... anche grazie al fatto che la produzione avviene in patria. Ora, secondo il New York Times , la ...delle dosi che potrebbe portare ad un aumento dei prezzi e una distribuzione non equa dei vaccini". La ...

Valutare se produrre il vaccino Sputnik in Italia ...la volontà di mettere a disposizione tutto ciò che è necessario per consentire la produzione del ...bisogno di tutte le munizioni possibili in questa guerra e soprattutto di utilizzare tutti i vaccini ...

Vaccini, infialamento e produzione: ecco le aziende che possono farlo in Italia Il Sole 24 ORE GIORGETTI INCONTRA IL COMMISSARIO UE BRETON Il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha incontrato ieri al Mise il Commissario Ue Thierry Breton responsabile della task force europea sui vaccini, per discutere del piano europeo ...

Covid, D’Amato: “Chiesto al Governo di valutare possibilità produzione vaccino Sputnik in Italia, dopo ok EMA” “Oggi, 5 marzo 2021, durante l’incontro con le Regioni al Governo nelle persone dei ministri degli Affari regionali e della Salute rispettivamente, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, ho chiesto d ...

