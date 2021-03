Probabili formazioni Napoli - Bologna: aggiornamenti (Di venerdì 5 marzo 2021) Napoli - Gattuso attende l'esito degli accertamenti per Osimhen . In difesa rientra Koulibaly . Per il Bologna al centro della difesa tornerà Danilo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 marzo 2021)- Gattuso attende l'esito degli accertamenti per Osimhen . In difesa rientra Koulibaly . Per ilal centro della difesa tornerà Danilo ...

infoitsport : Probabili formazioni Fiorentina-Parma: aggiornamenti - CanaleSassuolo : #SerieA, le probabili formazioni di #UdineseSassuolo: #Traorè e #Obiang partiranno dall'inizio - sportli26181512 : Probabili formazioni Inter-Atalanta: aggiornamenti: Conte con Lautaro Martinez in attacco dal primo minuto. Per l'A… - infoitsport : Probabili formazioni Juve-Lazio: aggiornamenti - infoitsport : Juventus-Lazio: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV -