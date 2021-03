Primavera 2, Covid-19: focolaio nella Cremonese, rinviata la gara con la Reggiana (Di venerdì 5 marzo 2021) L’aumento dei casi di Covid-19 in tutta Italia sta diventando un problema enorme per il calcio giovanile La redazione di “La Provincia” riporta dello sprigionarsi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 5 marzo 2021) L’aumento dei casi di-19 in tutta Italia sta diventando un problema enorme per il calcio giovanile La redazione di “La Provincia” riporta dello sprigionarsi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

PiazzapulitaLA7 : L'occasione ci è grata per ricordare, anche questa settimana, che a oggi non si ravvedono studi scientifici che pro… - Floritmassimil1 : RT @colvieux: @TeresaBellanova Gli studi sui vaccini contro il COVID-19 sono iniziati nella primavera 2020 e in meno di un anno (a dicembre… - Rep_Salute : Vaccini Covid: il nuovo corso per l'autonomia da Big Pharma: Le 250 mila dosi del siero Astra Zeneca bloccate da Dr… - MraCnz : @ToniSonia @francetomm @stanzaselvaggia Gli involtini primavera li facciamo in casa volendo. Non arrivano dalla Cin… - QCanavese : CANAVESE - C'è il covid, rinviate le elezioni di primavera: i sindaci restano in carica fino all'autunno -