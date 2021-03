PRENOTAZIONE VACCINI ANTI COVID: ANCHE ATTRAVERSO GLI ATM POSTAMAT DELLA PROVINCIA DI CATANIA (Di venerdì 5 marzo 2021) ANCHE gli sportelli automatici di Poste Italiane a disposizione DELLA campagna di vaccinazione ANTI COVID in Sicilia. I 118 ATM POSTAMAT di CATANIA e PROVINCIA al servizio dei cittadini che rientrano nei target individuati per l’inoculazione delle dosi – cittadini over 80 e docenti under 55 – al fine di verificare e selezionare luogo e datadell’appuntamento col vaccino.“Poste Italiane sta proseguendo nell’importante investimento in servizi e infrastrutture per supportare la campagna vaccinale – afferma la responsabile Mercato Privati Sicilia Gaetana Treppiedi – I nostri POSTAMAT con i loro numerosi servizi, insieme ai servizi digitali, hanno svolto fin dall’inizio DELLA pandemia una funzione essenziale nel supportare i cittadini ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 5 marzo 2021)gli sportelli automatici di Poste Italiane a disposizionecampagna di vaccinazionein Sicilia. I 118 ATMdial servizio dei cittadini che rientrano nei target individuati per l’inoculazione delle dosi – cittadini over 80 e docenti under 55 – al fine di verificare e selezionare luogo e datadell’appuntamento col vaccino.“Poste Italiane sta proseguendo nell’importante investimento in servizi e infrastrutture per supportare la campagna vaccinale – afferma la responsabile Mercato Privati Sicilia Gaetana Treppiedi – I nostricon i loro numerosi servizi, insieme ai servizi digitali, hanno svolto fin dall’iniziopandemia una funzione essenziale nel supportare i cittadini ...

