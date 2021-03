**Premio Strega: record di aspiranti per edizione 2021, 62 libri segnalati** (2) (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - Di seguito, l'elenco in ordine alfabetico dei libri presentati dagli Amici della domenica: Michele Ainis, Disordini (La nave di Teseo) – proposto da Sabino Cassese; Giuseppe Aloe, Lettere alla moglie di Hagenbach (Rubbettino) – proposto da Corrado Calabrò; Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli) – proposto da Concita De Gregorio; Andrea Barzini, Il Fratello minore. Il mistero di Ettore Barzini, ucciso a Mauthausen (Solferino) – proposto da Maria Ida Gaeta; Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo) – proposto da Furio Colombo; Patrizia Busacca, Madri gotiche (Linea Edizioni) – proposto da Giorgio Amitrano; Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie) – proposto da Franco Buffoni; Giulia Caminito, L'acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) – proposto da Giuseppe Montesano; Alessandro Carlini, Gli sciacalli (Newton Compton ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - Di seguito, l'elenco in ordine alfabetico deipresentati dagli Amici della domenica: Michele Ainis, Disordini (La nave di Teseo) – proposto da Sabino Cassese; Giuseppe Aloe, Lettere alla moglie di Hagenbach (Rubbettino) – proposto da Corrado Calabrò; Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli) – proposto da Concita De Gregorio; Andrea Barzini, Il Fratello minore. Il mistero di Ettore Barzini, ucciso a Mauthausen (Solferino) – proposto da Maria Ida Gaeta; Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo) – proposto da Furio Colombo; Patrizia Busacca, Madri gotiche (Linea Edizioni) – proposto da Giorgio Amitrano; Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie) – proposto da Franco Buffoni; Giulia Caminito, L'acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) – proposto da Giuseppe Montesano; Alessandro Carlini, Gli sciacalli (Newton Compton ...

Ultime Notizie dalla rete : **Premio Strega Comune di Parma e Premio Strega: il secondo webinar Il webinar ' Il grande romanzo italiano come strumento di lettura della realtà ' si terrà mercoledì 10 marzo alle 18 e vedrà i vincitori delle ultime tre edizioni del Premio Strega, Helena Janeczek, Antonio Scurati e Sandro Veronesi , interrogarsi su come il genere romanzo, muovendosi tra passato, presente e futuro, sia in grado di mettere in luce idee, sogni e ...

Premio Strega, ecco l'ultimo gruppo di 17 autori candidati alla LXXV edizione Aloe, Carrino, Capuana, Ciampi, Dadati, Michilli, Panzavolta, Parsi, Ponticello, Pulvirenti, Carbone, Roscia,Sarchi, Scansani, Vecchione, Venturini, Zuballi

