(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Dopo gli Italian Sports, che quest’anno festeggiano il decennale, nasce ilo degli, i riconoscimenti che celebreranno i protagonisti del calcio continentale. L’ideatore della kermesse, Donato Alfani, sarà alla guida anche della nuova manifestazione che dovrebbe svolgersi a dicembre. Varie città sono candidate ad ospitare l’evento, tra queste ci sono Bergamo, Milano, Montecarlo e Dubai. Dopo il successo delle passate edizioni degli Italian Sports, che festeggerà probabilmente a settembre a Bergamo la decima edizione, il galà che omaggia le eccellenze del calcio è pronto ad allargare i propri confini, sbarcando in Europa. “Sono veramente felice di questa nuova avventura a cui lavoravamo da tempo, ringrazio tutti ...

TV7Benevento : Premi: nascono gli European Football Awards... - CORNERNEWS24 : #Calcio - Premi: nascono gli European Football Awards Appuntamento con i campioni del calcio del Vecchio continente - giornaleradiofm : Premi: nascono gli European Football Awards: (ANSA) - ROMA, 05 MAR - Nel decennale degli Italian Sports Awards, nas… -

Ultime Notizie dalla rete : Premi nascono

Agenzia ANSA

Nel decennale degli Italian Sports Awards,gli European Football Awards, i riconoscimenti che celebreranno i protagonisti del calcio continentale: l'ideatore della kermesse, Donato Alfani, sarà alla guida anche della nuova ...... dovele nostre auto sportive". A questo punto, la parola passa per l'intervista a Otmar ... Se faremo esattamente le stesse cose, credo che si potranno correre i 23 Granprevisti. La F.1 ...(ANSA) – ROMA, 05 MAR – Nel decennale degli Italian Sports Awards, nascono gli European Football Awards, i riconoscimenti che celebreranno i protagonisti del calcio continentale: l’ideatore della kerm ...È nato nel 1998 a King's Lynn, nella contea di Norfolk, in Inghilterra. Nel 2019 ha cominciato a correre con la Williams, di fatto compiendo in sole tre stagioni il salto dalla GP3 Series alla Formula ...