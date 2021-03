Powell il prudente spaventa ancora i mercati Usa

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 marzo 2021) Erano da poco passate le 19 italiane, circa le 13 negli Stati Uniti quanto Jerome, intervenuto a un evento organizzato dal Wall Street Journal, ha gelato istatunitensi. La Federal Reserve, la banca centrale americana, si aspetta un aumento dell’inflazione, ma anche dell’occupazione, con la ripresa a tutti gli effetti del ciclo economico, passata l’emergenza pandemica. I timori della viglia si sono concretizzati e nelle orecchie degli investitori che comprano titoli pubblici sono risuonate proprio quelle parole che non volevano sentirsi dire: la grande massa di contributi pubblici per sostenere l’economia ha fatto lievitare i prezzi. Come raccontato da Formiche.net, la paura di una ripresa dell’inflazione sta spingendo in alto i rendimenti sui Treasures, i titoli pubblici americani: gli investitori, preoccupati, chiedono un premio più ...