Poste Italiane sceglie il Ct della nazionale di calcio Roberto Mancini come volto della campagna di lancio di Poste Delivery (Di venerdì 5 marzo 2021) In collaborazione con Postenews Poste Italiane sceglie Roberto Mancini come testimonial di Poste Delivery, la nuova gamma per le spedizione di pacchi. Nella campagna, diffusa su tv, stampa e social, l’allenatore riceve dal padre il regalo che chiedeva ogni anno quando era bambino e la sua voce accompagna il viaggio del pacco a lui destinato. Mentre il suo dono viene affidato a un portalettere che glielo consegna negli spogliatoi dello Stadio Olimpico di Roma, Mancini sottolinea l’importanza del servizio universale offerto da Poste Italiane al Paese. La maglia azzurra è un simbolo. Proprio ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) In collaborazione connewstestimonial di, la nuova gamma per le spedizione di pacchi. Nella, diffusa su tv, stampa e social, l’allenatore riceve dal padre il regalo che chiedeva ogni anno quando era bambino e la sua voce accompagna il viaggio del pacco a lui destinato. Mentre il suo dono viene affidato a un portalettere che glielo consegna negli spogliatoi dello Stadio Olimpico di Roma,sottolinea l’importanza del servizio universale offerto daal Paese. La maglia azzurra è un simbolo. Proprio ...

fattoquotidiano : VACCINI IN LOMBARDIA Poste Italiane darà gratis la propria piattaforma per migliorare il sistema di prenotazioni. B… - Marco_Gualtieri : @LeonettiFrank Sembra di parlare con uno allo sportello di poste italiane ?? - Keynesblog : @kittesencul @carmas75 tra l'altro la banca pubblica esiste già, si chiama Poste Italiane e costa più di molte private. - moonrhythm_ : Ma le app di poste italiane sono affidabili? Ho scaricato un paio di app ma non so - lucaquagliato : RT @anBenedetti: Secondo Repubblica, il portale delle vaccinazioni di Regione Lombardia è costato 22 milioni. Dismesso perchè non funziona,… -