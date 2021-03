Polonia, le prime convocazioni di Paulo Sousa. Tanti giocatori della Serie A (Di venerdì 5 marzo 2021) prime convocazioni per Paulo Sousa, dal 21 gennaio nuovo CT della Polonia. L’ex tecnico della Fiorentina ha diramato la lista dei calciatori da utilizzare per le sfide contro Ungheria, Andorra e Inghilterra. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Bart?omiej Dr?gowski (ACF Fiorentina), ?ukasz Fabia?ski (West Ham United), ?ukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szcz?sny (Juventus FC). DIFENSORI: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszy?ski (UC Sampdoria), Pawe? Dawidowicz (Hellas Verona), Kamil Glik (Benevento Calcio), Micha? Helik (Barnsley FC), Tomasz K?dziora (Dynamo Kiev), Kamil Pi?tkowski (Raków Cz?stochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Pozna?), Arkadiusz Reca (FC Crotone), Maciej Rybus (?okomotiw Mosca), Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio). CENTROCAMPISTI: Rafa? ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021)per, dal 21 gennaio nuovo CT. L’ex tecnicoFiorentina ha diramato la lista dei calciatori da utilizzare per le sfide contro Ungheria, Andorra e Inghilterra. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Bart?omiej Dr?gowski (ACF Fiorentina), ?ukasz Fabia?ski (West Ham United), ?ukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szcz?sny (Juventus FC). DIFENSORI: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszy?ski (UC Sampdoria), Pawe? Dawidowicz (Hellas Verona), Kamil Glik (Benevento Calcio), Micha? Helik (Barnsley FC), Tomasz K?dziora (Dynamo Kiev), Kamil Pi?tkowski (Raków Cz?stochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Pozna?), Arkadiusz Reca (FC Crotone), Maciej Rybus (?okomotiw Mosca), Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio). CENTROCAMPISTI: Rafa? ...

