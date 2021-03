Pokémon Mini potrebbe tornare per il 25° anniversario dei Pokémon (Di venerdì 5 marzo 2021) Ci sono sicuramente molte cose in programma per celebrare il 25° anniversario del franchise Pokémon, inclusi giochi, merchandise e persino musica, ma Nintendo e The Pokémon Company non hanno ancora rivelato tutto quello che accadrà nei prossimi mesi - il che significa che i fan sono alla ricerca di qualsiasi suggerimento relativo ad altre celebrazioni legate ai Pokémon. A quanto pare, sul sito Nintendo UK, è stata aggiunta una nuova categoria di ricerca che menziona Pokémon Mini portatile. Nella sezione "Originariamente per", Pokémon Mini ha ora la sua categoria, insieme a Game Boy, GameCube e Super Nintendo. La cosa interessante è che c'è anche una categoria "Altri ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 marzo 2021) Ci sono sicuramente molte cose in programma per celebrare il 25°del franchise, inclusi giochi, merchandise e persino musica, ma Nintendo e TheCompany non hanno ancora rivelato tutto quello che accadrà nei prossimi mesi - il che significa che i fan sono alla ricerca di qualsiasi suggerimento relativo ad altre celebrazioni legate ai. A quanto pare, sul sito Nintendo UK, è stata aggiunta una nuova categoria di ricerca che menzionaportatile. Nella sezione "Originariamente per",ha ora la sua categoria, insieme a Game Boy, GameCube e Super Nintendo. La cosa interessante è che c'è anche una categoria "Altri ...

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon Mini Nintendo potrebbe riesumare il Pokémon Mini per il 25esimo anniversario del franchise Una nuova categoria di ricerca inserita nel sito UK di Nintendo fa presagire un possibile ritorno del Pokémon Mini per i 25 anni di Pokémon . Nonostante non ci siano notizie ufficiali o conferme di piani al riguardo si ipotizza il ritorno della console in forma di app. I giochi del Pokémon Mini ...

Una nuova categoria di ricerca inserita nel sito UK di Nintendo fa presagire un possibile ritorno del Pokémon Mini per i 25 anni di Pokémon. Nonostante non ci siano notizie ufficiali o conferme di piani al riguardo si ipotizza il ritorno della console in forma di app. I giochi del Pokémon Mini ...