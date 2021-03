Pochettino | «Florenzi ancora out Neymar? Spero che per il Barça» – VIDEO

sportli26181512 : PSG, Pochettino: 'Florenzi ancora out, Neymar per il Barça...' VIDEO: L'allenatore del Paris Saint-Germain, Pochett… - DictatorVerrati : RT @CalcioDatato: Mbappé e Kean dentro il campo, Kurzawa e Florenzi a dare ampiezza e Leandro Paredes a mettergli il pallone sui piedi. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Pochettino Florenzi

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo L'allenatore del Paris Saint - Germain,: 'ancora out. Neymar ? Spero che per il Barca...'.A disposizione: PARIS SG: Bernat J., Di Maria A.,A., Icardi M., Neymar, Verratti M.. A ... Allenatore:Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint Germain, ha parlato in vista della sfida contro il Brest: ecco le parole su Neymar - VIDEO ...?? Moise Kean a été testé positif au test PCR Sars-Cov2 ce matin. Brutte notizie in casa del Paris Saint-Germain, l’attaccante italiano che gioca nella squadra di Mauricio Pochettino è risultato posit ...