PMI, Intesa Sp lancia “Motore Italia” e accende la ripresa (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Consentire alle piccole e medie imprese Italiane di superare la fase di difficoltà causata dalla crisi pandemica e rilanciarsi attraverso nuovi progetti di sviluppo e crescita: con questo duplice obiettivo Intesa Sanpaolo ha presentato oggi un nuovo programma strategico di finanziamenti e iniziative, “Motore Italia”. Il piano – chiarisce la nota ufficiale – “mette a disposizione 50 miliardi di euro di nuovo credito a favore di iniziative per la liquidità e investimenti nella transizione sostenibile e digitale”. La misura fondamentale del programma – viene chiarito – “stabilisce nuove soluzioni di allungamento della durata dei finanziamenti in essere, ampliando le iniziative di sostegno alla liquidità già messe in atto nel corso del 2020?. Cinque le linee di intervento di cui si compone ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Consentire alle piccole e medie impresene di superare la fase di difficoltà causata dalla crisi pandemica e rirsi attraverso nuovi progetti di sviluppo e crescita: con questo duplice obiettivoSanpaolo ha presentato oggi un nuovo programma strategico di finanziamenti e iniziative, “”. Il piano – chiarisce la nota ufficiale – “mette a disposizione 50 miliardi di euro di nuovo credito a favore di iniziative per la liquidità e investimenti nella transizione sostenibile e digitale”. La misura fondamentale del programma – viene chiarito – “stabilisce nuove soluzioni di allungamento della durata dei finanziamenti in essere, ampliando le iniziative di sostegno alla liquidità già messe in atto nel corso del 2020?. Cinque le linee di intervento di cui si compone ...

comunica_rp : Intesa Sanpaolo lancia Motore Italia: 50 miliardi per la transizione digitale delle Pmi - intesasanpaolo : ?? #RassegnaStampa La presentazione oggi del nuovo programma di Intesa Sanpaolo per le #pmi #MotoreItalia via… - StartComNews : Intesa Sanpaolo lancia Motore Italia: 50 miliardi per la transizione digitale delle Pmi - InvestingItalia : Intesa Sanpaolo, nuovo piano di credito a Pmi per 50 mld - - demetriocofone : RT @intesasanpaolo: Intesa Sanpaolo presenta #MotoreItalia, nuovo programma strategico da 50 mld di euro per la ripartenza delle #pmi: a qu… -