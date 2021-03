Pistoia e provincia zona rossa per 7 giorni, sospese scuole (Di venerdì 5 marzo 2021) Essendo in zona rossa, da sabato 6 marzo è sospesa l' attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 marzo 2021) Essendo in, da sabato 6 marzo è sospesa l' attività in presenza nelledi ogni ordine e grado L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Pistoia e provincia zona rossa per 7 giorni, sospese scuole - CalabreseAsia : @Lisxstylinson @caticanonico In Toscana solo la provincia di Pistoia, Siena e il comune di Cecina sono in rosso, il resto è arancione - garnant : RT @passantedimezzo: #transizioniecologiche Sci, la mega funivia dell'Appennino: sei chilometri Unire l'Abetone, provincia di Pistoia, al… - LetiziaFirenze : Troppi contagi da Covid, Pistoia e tutta la provincia restano zona rossa per un'altra settimana - Luccaindiretta - passantedimezzo : #transizioniecologiche Sci, la mega funivia dell'Appennino: sei chilometri Unire l'Abetone, provincia di Pistoia,… -