Pirlo: “Peccato per la perdita di Bentancur. De Ligt e Bonucci li valutiamo domani. Morata? Migliora ogni giorno” (Di venerdì 5 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio, il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo ha fatto il punto sulla situazione infortuni in casa Juve: “Stamattina qualcuno si è allenato in parte con la squadra, ma abbiamo ancora un giorno per recuperare qualcuno. Peccato per l’assenza di Bentancur che ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo una rosa lunga per scegliere altri centrocampisti quindi ci inventeremo qualcosa. Per De Ligt vediamo domani come starà. Bonucci ha fatto una parte di allenamento oggi ma viene da giorni di inattività e vediamo domani. Morata sta meglio e ogni giorno che passa incrementa la propria condizione fisica”. Su Arthur, che spera ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 marzo 2021) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio, il tecnico dei bianconeri Andreaha fatto il punto sulla situazione infortuni in casa Juve: “Stamattina qualcuno si è allenato in parte con la squadra, ma abbiamo ancora unper recuperare qualcuno.per l’assenza diche ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo una rosa lunga per scegliere altri centrocampisti quindi ci inventeremo qualcosa. Per Devediamocome starà.ha fatto una parte di allenamento oggi ma viene da giorni di inattività e vediamosta meglio eche passa incrementa la propria condizione fisica”. Su Arthur, che spera ...

juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Stamattina qualcuno degli indisponibili si è allenato in parte con la squadra, abbiamo ancora… - chj1897com : #Pirlo pre #JuveLazio: '#Bonucci e #Morata stanno meglio, #deLigt dopo Martedì non si è ancora mai allenato.… - marioalbanese1 : RT @juventusfc: ??? @Pirlo_official: «Stamattina qualcuno degli indisponibili si è allenato in parte con la squadra, abbiamo ancora un giorn… - juventino778 : RT @juventusfc: ??? @Pirlo_official: «Stamattina qualcuno degli indisponibili si è allenato in parte con la squadra, abbiamo ancora un giorn… - clikservernet : Pirlo: “Peccato per la perdita di Bentancur. De Ligt e Bonucci vediamo domani. Morata? Migliora ogni giorno” -