Pirlo | «CR7? Gli farebbe bene un po’ di riposo | ma siamo contati» – VIDEO

Andrea Pirlo fa il punto sulle condizioni di Cristiano Ronaldo: ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus

Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio, ha parlato delle condizioni di Cristiano Ronaldo. Le sue parole.

riposo PER CRISTIANO RONALDO – «Sì come tutti, quando giochi tante partite è normale che una giornata o due di riposo fanno bene. siamo contati, ha stretto i denti e lo farà ancora. Ha dimostrato di essere un professionista, dando sempre l'esempio».

