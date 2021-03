Pirlo: «Arthur migliora, De Ligt non si è allenato. Su Bentancur…» – VIDEO (Di venerdì 5 marzo 2021) Andrea Pirlo fa la conta degli infortunati e parla dei ritorni di De Ligt, Bentancur e Arthur: le sue dichiarazioni in conferenza stampa – VIDEO Andrea Pirlo parla degli assenti e del ritorno in campo dei suoi calciatori. INDISPONIBILI – «Stamattina qualcuno si è allenato in parte con la squadra, ma abbiamo ancora un giorno per recuperare qualcuno. Peccato per l’assenza di Bentancur che ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo una rosa lunga per scegliere altri centrocampisti quindi ci inventeremo qualcosa». DE Ligt, BONUCCI E MORATA – «De Ligt non si è ancora allenato. Ha preso una contusione a Verona e vedremo domani come starà. Bonucci ha fatto una parte di allenamento con noi oggi, ma anche per lui non c’è il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Andreafa la conta degli infortunati e parla dei ritorni di De, Bentancur e: le sue dichiarazioni in conferenza stampa –Andreaparla degli assenti e del ritorno in campo dei suoi calciatori. INDISPONIBILI – «Stamattina qualcuno si èin parte con la squadra, ma abbiamo ancora un giorno per recuperare qualcuno. Peccato per l’assenza di Bentancur che ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo una rosa lunga per scegliere altri centrocampisti quindi ci inventeremo qualcosa». DE, BONUCCI E MORATA – «Denon si è ancora. Ha preso una contusione a Verona e vedremo domani come starà. Bonucci ha fatto una parte di allenamento con noi oggi, ma anche per lui non c’è il ...

saintjuve : RT @romeoagresti: I punti chiave della conferenza di #Pirlo pre #JuveLazio ?? Qualche speranza per #Arthur in vista del Porto c’è ?? Bonu… - Michele16519651 : RT @forumJuventus: Pirlo pre #JuveLazio: 'Serve una gara intelligente perchè non siamo al 100%. Abbiamo un giorno per provare a recuperare… - Sicilianodoc73 : RT @romeoagresti: I punti chiave della conferenza di #Pirlo pre #JuveLazio ?? Qualche speranza per #Arthur in vista del Porto c’è ?? Bonu… - Sicilianodoc73 : RT @LeonettiFrank: Pirlo:' La visita fatta da Arthur ieri è andata bene, ora serve il lavoro sul campo, sente meno dolore. Speriamo possa d… - Sicilianodoc73 : RT @romeoagresti: #Pirlo: #Arthur disponibile contro il Porto? Lo spero. La visita di ieri è andata bene, il dolore sta diminuendo. Ma va v… -