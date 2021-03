Piero Angela indomito, esprime la sua opinione: “Le bombe erano peggio” (Di venerdì 5 marzo 2021) Piero Angela non è mai banale ed anche questa volta esprime la sua opinione riguardo un tema d’attualità: “Le bombe erano peggio” Piero Angela (Gettyimages)La pandemia ha rivoluzionato le nostre vite. Ciò che prima poteva essere una cosa semplice e comune come riunirsi per una cena al ristorante adesso sembra un lontano ricordo. Uscire la sera è diventato un’utopia a causa del coprifuoco ed anche il solo andare a trovare i parenti, se in altre regioni, ci è stato vietato. Tutto questo per cercare di gestire al meglio l’aumento dei contagi dovuti al coronavirus. È passato ormai un anno da quel brutto periodo vissuto durante il lockdown, a causa del quale c’è chi ha perso il lavoro o addirittura l’equilibrio ... Leggi su kronic (Di venerdì 5 marzo 2021)non è mai banale ed anche questa voltala suariguardo un tema d’attualità: “Le(Gettyimages)La pandemia ha rivoluzionato le nostre vite. Ciò che prima poteva essere una cosa semplice e comune come riunirsi per una cena al ristorante adesso sembra un lontano ricordo. Uscire la sera è diventato un’utopia a causa del coprifuoco ed anche il solo andare a trovare i parenti, se in altre regioni, ci è stato vietato. Tutto questo per cercare di gestire al meglio l’aumento dei contagi dovuti al coronavirus. È passato ormai un anno da quel brutto periodo vissuto durante il lockdown, a causa del quale c’è chi ha perso il lavoro o addirittura l’equilibrio ...

