Piazza Affari | Almawave presenta domanda per ammissione ad AIM Italia

(Teleborsa) – Almawave, società Italiana attiva nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'analisi del linguaggio naturale scritto e parlato, ha presentato domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. L'operazione di quotazione verrà realizzata interamente in aumento di capitale, compresa l'opzione greenshoe, e sarà rivolta a investitori qualificati Italiani ed esteri. Il provvedimento di ammissione è atteso per il 9 marzo 2021. "La quotazione sull'AIM darà nuovo impulso alla nostra crescita, consentendoci di accedere a nuovi capitali, di aumentare la nostra presenza sul mercato e di essere più vicini ai nostri principali stakeholder", ha commentato Valeria Sandei, amministratore delegato della società, che dopo la quotazione potrebbe ...

