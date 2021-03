Petrolio ancora su, il Brent “vede” la soglia dei 70 dollari al barile. Dallo scorso ottobre + 33% (Di venerdì 5 marzo 2021) Prosegue la risalita del prezzo del Petrolio. Il Brent, greggio estratto nel mare del Nord la cui quotazione funge da riferimento per i 2/3 degli scambi mondiali, ha superato a Londra i 68 dollari al barile. Il Wti statunitense viaggia intorno ai 65 dollari, livello più alto da un anno. Nell’ultimo anno le quotazioni del greggio sono salite di oltre il 33% con una netta accelerazione a partire Dallo scorso ottobre. L’ultima spinta al prezzo del barile è arrivata ieri dall’Opec +, l’organizzazione dei principali paesi produttori a cui si aggiunge la Russia, che ha confermato l’intenzione mantenere invariata la produzione del prossimo aprile confermando il taglio di 500 mila/barili al giorno. Ogni giorno nel mondo si consumano poco meno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Prosegue la risalita del prezzo del. Il, greggio estratto nel mare del Nord la cui quotazione funge da riferimento per i 2/3 degli scambi mondiali, ha superato a Londra i 68al. Il Wti statunitense viaggia intorno ai 65, livello più alto da un anno. Nell’ultimo anno le quotazioni del greggio sono salite di oltre il 33% con una netta accelerazione a partire. L’ultima spinta al prezzo delè arrivata ieri dall’Opec +, l’organizzazione dei principali paesi produttori a cui si aggiunge la Russia, che ha confermato l’intenzione mantenere invariata la produzione del prossimo aprile confermando il taglio di 500 mila/barili al giorno. Ogni giorno nel mondo si consumano poco meno ...

