Personale ATA terza fascia: chi può presentare la MAD, domanda di messa a disposizione. Requisiti

Supplenze anno scolastico 2020/21 Personale ATA: le circolari del Ministero non si occupano della problematica relativa ad eventuale domanda di messa a disposizione, ma è sempre possibile inviarla, senza limitazioni di provincia. E' necessario essere in possesso del titolo di accesso necessario per il profilo richiesto.

