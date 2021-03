Pernod Ricard | acquista quota maggioranza rum colombiano La Hechicera

(Di venerdì 5 marzo 2021) Parigi, 5 mar. (Adnkronos) - Il gruppo franceseha firmato un accordo in vista dell'acquisizione di unadidi La, che produce un rum. Il marchio è stato lanciato da due membri della famiglia Riascos, una famiglia molto attiva nel rum da tre generazioni attraverso la società Casa Santana Ron y Licores. Lo rende noto il gruppo. L'operazione è sottoposta al via libera delle autorità competenti e il perfezionamento è atteso nelle prossime settimane.

