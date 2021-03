Perizia sull’afghano che ha accoltellato 7 persone in Svezia | vietato dire che è un terrorista islamico

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 5 marzo 2021) Un tribunale svedese ha aperto l’udienza oggi sul 22enne sospettato di aver subito un attacco di coltello durante la custodia. Lo ha detto un portavoce del tribunale. L’uomo hamercoledì scorso settea caso a Vetlanda, cittadina nel sud della. Alcune di loro sono rimaste ferite in modo grave. La polizia non ha escluso un motivo terroristico per l’attacco a colpi di coltello, ma il caso non è gestito da pubblici ministeri specializzati in tali casi, segno che non è stata trovata alcuna prova decisiva per questo capo d’imputazione. Si ritiene che l’attentatore, un rifugiato afghano arrestato mercoledì, abbia agito da solo. Il 22enne afghano ha chiesto asilo nel 2018 L’autore dell’attacco all’arma bianca è un afghano di 22 anni. Era arrivato nel Paese nel 2018. Lo riportano oggi alcuni media nazionali. Il ...