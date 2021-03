Perchè Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale non canta a Sanremo 2021? (Di venerdì 5 marzo 2021) Una provocazione, ma anche una presa netta di posizione quella de Lo Stato Sociale, in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Combat Pop”. Nel corso della loro esibizione nella prima serata della kermesse, i telespettatori sono rimasti spiazzati nel non vedere per tutta la performance (o quasi) Lodo Guenzi sul palcoscenico. Ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 marzo 2021) Una provocazione, ma anche una presa netta di posizione quella de Lo, in gara al Festival dicon il brano “Combat Pop”. Nel corso della loro esibizione nella prima serata della kermesse, i telespettatori sono rimasti spiazzati nel non vedere per tutta la performance (o quasi)sul palcoscenico. Ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

enrydamy : RT @blogtivvu: Perchè Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale non canta a #Sanremo2021? - blogtivvu : Perchè Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale non canta a #Sanremo2021? - AceccKramer : @bmark85 @UmbeP @edw331 mai detto , ti stai sbagliando pensavo incidesse meno ma io lodo la coppia marotta conte da… - AlexissBi15 : Lodo Guenzi sei un maledetto perché a te non frega un cazzo di vincere Sanremo ma bensì il Fantasanremo Sei un para… - infoitcultura : Lo Stato Sociale, canzone “Combat Pop”/ Non sarà Lodo a cantare, perchè? (Sanremo 2021) -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè Lodo Isola dei Famosi 2021: cast, concorrenti, inviato, conduttrice e quando in tv ... Il visconte Ferdinando Guglielmotti, scapolo convinto e amante della vita mondana; Paul Gascoigne ex calciatore della Lazio; Gilles Rocca , attore e regista; Francesca Lodo , showgirl ed ex ...

Lo Stato Sociale di lotta e di Festival: 'Basta con la monocultura che ci rende mediocri' Si tratta della "monocultura, perché ormai esiste un solo modo di pensare, di parlare, di amare, di votare, di stare con gli altri", racconta Lodo Guenzi in conferenza stampa. Leggi anche Sanremo, la ...

Gli osanna per i leader. Quella devozione di troppo per chi è al potere Corriere della Sera ... Il visconte Ferdinando Guglielmotti, scapolo convinto e amante della vita mondana; Paul Gascoigne ex calciatore della Lazio; Gilles Rocca , attore e regista; Francesca, showgirl ed ex ...Si tratta della "monocultura, perché ormai esiste un solo modo di pensare, di parlare, di amare, di votare, di stare con gli altri", raccontaGuenzi in conferenza stampa. Leggi anche Sanremo, la ...