Perché la gestione italiana della pandemia si basa ancora su dati vecchi?

(Di venerdì 5 marzo 2021) (foto: Matt Seymour/Unsplash)Ogni venerdì si attende il bollettino dell’Istituto superiore di sanità (Iss), l’analisi settimanale che fotografa l’andamento dell’epidemia e che il governo usa per decidere aperture e restrizioni da cui dipende la nostra vita quotidiana. Eppure questa fotografia tanto attesa arriva sempre già sbiadita: per il calcolo di Rt, il parametro più importante per avere il polsosituazione, si riferisce infatti adi due settimane, il tempo necessario per consolidare l’affidabilità delle informazioni raccolte sul territorio. E così, per quanto possa sembrare incredibile a più di un anno da quando è cominciata l’emergenza, lacontinua a essere afflitta da un sistemico ritardo. Il nuovo coronavirus è sempre un passo avanti e ...