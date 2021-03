Perché costruire una cultura d' impresa

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 marzo 2021) (di Nicola Angelini, presidente Confimi Umbria) Siamo partiti dalla principale criticità riscontrata nel mondo associativo: l’assenza di un valore aggiunto alle imprese, non sempre supportate concretamente nella crescita e nello sviluppo. Carenze che hanno generato un progressivo allontanamento di molti imprenditori dal mondo associativo, sfiduciati da quest’ultimo. Percepito anche nella nostra Regione, l’Umbria, abbiamo dato vita a questa nuova governance che ha come punto di partenza e di arrivo, l’. In sostanza, tutti i nostri progetti ruotano intorno a essa, per fornirle tutto il supporto e il valore aggiunto indispensabile alla loro crescita, sviluppo e quindi permettendole di essere sempre più strutturate in un mercato molto competitivo. Basta leggere poche righe del nostro statuto per vedersi calati in questa realtà. Un’attenzione che riporto ...