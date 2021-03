Per Rosalinda Cannavò provava davvero amore? La risposta di Dayane Mello a Verissimo (Di venerdì 5 marzo 2021) Sarà una puntata davvero speciale quella di Verissimo in onda il 6 marzo 2021. Silvia Toffanin vuole portarsi a casa un altro record di ascolti in questa stagione fortunatissima per Verissimo. Ed ecco allora che arrivano tutti, ma proprio tutti, i finalisti del Grande Fratello VIP 5 in questo nuovo appuntamento con il programma di Canale 5. Non poteva chiaramente mancare Dayane Mello, che tra le altre cose, ha parlato anche del suo rapporto con Rosalinda Cannavò. Tra loro c’è stato qualcosa? Si può parlare di amore? Ricordiamo che era stata la brasiliana a dire di amare Rosalinda, di essersi innamorata di lei nei primi mesi nella casa. Oggi però, a mente lucida, la modella cambia versione e prova a spiegare che cosa prova realmente per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 marzo 2021) Sarà una puntataspeciale quella diin onda il 6 marzo 2021. Silvia Toffanin vuole portarsi a casa un altro record di ascolti in questa stagione fortunatissima per. Ed ecco allora che arrivano tutti, ma proprio tutti, i finalisti del Grande Fratello VIP 5 in questo nuovo appuntamento con il programma di Canale 5. Non poteva chiaramente mancare, che tra le altre cose, ha parlato anche del suo rapporto con. Tra loro c’è stato qualcosa? Si può parlare di? Ricordiamo che era stata la brasiliana a dire di amare, di essersi innamorata di lei nei primi mesi nella casa. Oggi però, a mente lucida, la modella cambia versione e prova a spiegare che cosa prova realmente per ...

robertacrown : Per quanto riguarda Rosalinda, i suoi like dicono molto della sua persona, è alla continua ricerca di consensi, acc… - ilenia71148501 : No che si sta facendo dramma per un like di dayane a rosalinda io mi sento male ???? ma che eh manco si fossero abbracciate #exrosmello - DomaniLoFaccio : #rosalinda continua a fare la bambina di 5 anni mi raccomando. Poi quando capirai che hai 28 anni ce lo fai sapere.… - choriflettutoh : RT @fridayiminI0ve: Raga Dayane è una persona per nulla rancorosa, state tranquilli che non si cagheranno più di tanto ma era ovvio che non… - Sara21847405 : @thejlawgamesx Peccato per Rosalinda e Zenga però ?? -