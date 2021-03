Pensioni anticipate e rinnovo quota 100: per Delrio il PD è fortemente contrario (Di venerdì 5 marzo 2021) Il tema delle Pensioni anticipate continua a tenere banco nel dibattito politico, soprattutto per la necessità di avviare una profonda rivisitazione del sistema entro la fine dell'anno. Sulla questione pesa soprattutto il termine della sperimentazione legata alla quota 100, ovvero l'opzione di flessibilità che consente l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti, senza l'applicazione di alcuna penalizzazione. In merito al punto è opportuno chiarire che il precedente governo Conte bis aveva evidenziato l'intenzione di non prorogare ulteriormente la misura. Ora si è in attesa di scoprire cosa farà il nuovo esecutivo Draghi, ma la probabilità che l'opzione non venga rinnovata (almeno nella sua forma attuale) è molto elevata. Riforma Pensioni: per il Partito Democratico non ci sarà ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 marzo 2021) Il tema dellecontinua a tenere banco nel dibattito politico, soprattutto per la necessità di avviare una profonda rivisitazione del sistema entro la fine dell'anno. Sulla questione pesa soprattutto il termine della sperimentazione legata alla100, ovvero l'opzione di flessibilità che consente l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti, senza l'applicazione di alcuna penalizzazione. In merito al punto è opportuno chiarire che il precedente governo Conte bis aveva evidenziato l'intenzione di non prorogare ulteriormente la misura. Ora si è in attesa di scoprire cosa farà il nuovo esecutivo Draghi, ma la probabilità che l'opzione non venga rinnovata (almeno nella sua forma attuale) è molto elevata. Riforma: per il Partito Democratico non ci sarà ...

