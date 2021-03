Pensione opzione donna: i 35 anni di contributi si possono raggiungere con i volontari? (Di venerdì 5 marzo 2021) E' possibile accedere all'opzione donna utilizzando contributi volontari? Si riesce a centrare il requisito dei 35 anni? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) E' possibile accedere all'utilizzando? Si riesce a centrare il requisito dei 35? L'articolo .

Stelio_Bonsegna : RT @gppwood: A me questo virus mi ha distrutto economicamente, le entrate si sono azzerate e non vedo spiragli di luce, ho solo una pension… - albealias : RT @gppwood: A me questo virus mi ha distrutto economicamente, le entrate si sono azzerate e non vedo spiragli di luce, ho solo una pension… - Z3r0Rules : RT @gppwood: A me questo virus mi ha distrutto economicamente, le entrate si sono azzerate e non vedo spiragli di luce, ho solo una pension… - TuttoQuaNews : RT @InformazioneOg: La #pensione #Opzione #donna è prorogata anche nel 2021 ed è possibile presentare domanda entro il 31 dicembre 2021. In… - Erosenn67299186 : RT @gppwood: A me questo virus mi ha distrutto economicamente, le entrate si sono azzerate e non vedo spiragli di luce, ho solo una pension… -