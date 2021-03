Pellicola cinematografica | novità al Berlinale

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 5 marzo 2021) Alla 71 esima edizione deltantecinematografiche. Tra queste unarumena. Allarumena, di cosa parla? Bad Luck Banging or Loony Porn. Questa è ladel regista rumeno Radu Jane. La donna protagonista è interpretata da Katia Pascariu. Ella è di fatto accusata da genitori, nonni e allievi della classe in cui insegna. Il motivo? Aver filmato un rapporto sessuale col marito che, suo malgrado, è stato caricato su internet e divenuto virale. Il film ha ricevuto numerosi premi in differenti festival. La storia riprende un fatto di cronaca accaduto nella nostra madre patria ai danni di una maestra. Il fulcro del film, è mostrare una prnografia culturale, che secondo il regista, sta caratterizzando il proprio paese. L’immagine che si ...