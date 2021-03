Pedofilia in chiesa: Francia 10mila casi (Di venerdì 5 marzo 2021) Pedofilia e chiesa è un connubio che gli uomini di buona volontà non vorrebbero mai accomunare, ma purtroppo i fatti questi sono! In Francia sono stati stimati, “per difetto” 10mila casi dal 1950 ad oggi e il numero è previsto che cresca. I dati definitivi saranno pubblicati nel prossimo settembre. Infatti la CIASE, commissione indipendente Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021)è un connubio che gli uomini di buona volontà non vorrebbero mai accomunare, ma purtroppo i fatti questi sono! Insono stati stimati, “per difetto”dal 1950 ad oggi e il numero è previsto che cresca. I dati definitivi saranno pubblicati nel prossimo settembre. Infatti la CIASE, commissione indipendente

Pedofilia nella Chiesa di Francia: "Almeno 10 mila vittime". Ma è la punta dell'iceberg I dati di un'inchiesta indipendente sulla piaga della pedofilia nella Chiesa cattolica francese parlano ultimamente di decine di migliaia di vittime. Secondo quanto accertato finora dalla Commissione indipendente che sta indagando su tali crimini, le ...

