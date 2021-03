**Pd: si chiude era Zingaretti, segretario o reggente grandi manovre in corso'** (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar (Adnkronos) - "Un ripensamento non c'è e non ci sarà". Nicola Zingaretti ha messo la parola fine alla sua segreteria e il Pd reagisce allo shock delle dimissioni del segretario, che oggi ha formalizzato la sua decisione con la consegna della lettera alla presidente del partito Valentina Cuppi. Così, al di là delle dichiarazioni ufficiali, le varie componenti dem sono già al lavoro per cercare un accordo su come gestire la nuova fase. A quanto apprende l'Adnkronos, sono in corso interlocuzioni tra i dirigenti delle varie anime del Pd. Le opzioni sul tavolo sono due: eleggere in Assemblea un segretario o indire il Congresso affidando a un reggente la gestione del partito. Su questo stanno ragionando le aree interne, ognuno con sue posizioni. Base riformista e i Giovani Turchi (di Matteo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar (Adnkronos) - "Un ripensamento non c'è e non ci sarà". Nicolaha messo la parola fine alla sua segreteria e il Pd reagisce allo shock delle dimissioni del, che oggi ha formalizzato la sua decisione con la consegna della lettera alla presidente del partito Valentina Cuppi. Così, al di là delle dichiarazioni ufficiali, le varie componenti dem sono già al lavoro per cercare un accordo su come gestire la nuova fase. A quanto apprende l'Adnkronos, sono ininterlocuzioni tra i dirigenti delle varie anime del Pd. Le opzioni sul tavolo sono due: eleggere in Assemblea uno indire il Congresso affidando a unla gestione del partito. Su questo stanno ragionando le aree interne, ognuno con sue posizioni. Base riformista e i Giovani Turchi (di Matteo ...

RizzoGiov : @markorusso69 @Gigadesires Invece in Veneto Zaia chiude tutto comprese le scuole perché la situazione è criticaaaaa… - paolabocci : #scuolechiuse La follia di #RegioneLombardia che chiude tutte le scuole dalla sera alla mattina, ma non ha ancora… - italianfirst2 : Pd: Zingaretti, rispetterò scelte assemblea ?? TI DIMETTI ANZI NO???? CONTRORDINE KOMPAGNI? QUANDO CHIUDE IL CIRCO ??… - beste_simo : RT @ErreEffe7: Dopo Live - Non è la D’Urso chiude in anticipo anche Zingaretti #Pd - Amarci7 : RT @MarcoBobbygoal: @LucaBizzarri Finalmente il #Pd potra' avere un vero leader, un #Salvini, un #Renzi. Uno che il lunedi', tra gli Osanna… -