**Pd: per dem due opzioni, nuovo segretario fino a 2023 o reggente e congresso entro anno** (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - I dem stanno ormai prendendo atto che da quel post su Facebook di ieri, Nicola Zingaretti non torna indietro. A quanto apprende l'Adnkronos, in diversi colloqui oggi il segretario ha messo in chiaro con tutti i suoi interlocutori che il suo "passo di lato", come lo ha definito, è irreversibile. Ed ora le componenti dem sono in costante collegamento per definire, quindi, il da farsi. Lo schema prevede due opzioni sul tavolo, le stesse indicate dallo Statuto: l'assemblea nazionale elegge un nuovo segretario che arriva fino a scadenza nel 2023 oppure un segretario reggente che porta il partito al congresso entro il 2021. Due ipotesi molto diverse tra loro. Nel primo caso potrebbe essere Andrea ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - I dem stanno ormai prendendo atto che da quel post su Facebook di ieri, Nicola Zingaretti non torna indietro. A quanto apprende l'Adnkronos, in diversi colloqui oggi ilha messo in chiaro con tutti i suoi interlocutori che il suo "passo di lato", come lo ha definito, è irreversibile. Ed ora le componenti dem sono in costante collegamento per definire, quindi, il da farsi. Lo schema prevede duesul tavolo, le stesse indicate dallo Statuto: l'assemblea nazionale elegge unche arrivaa scadenza neloppure unche porta il partito alil 2021. Due ipotesi molto diverse tra loro. Nel primo caso potrebbe essere Andrea ...

