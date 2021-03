Pd | Miccoli | ' Zingaretti ha ragione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Condivido in toto ciò che ha detto, negli ultimi dieci giorni siamo stati obbligati a parlare di poltrone, di posti, di vicesegreteria, di strane affermazioni, dagli elogi a Matteo Salvini a chi voleva riaprire tutto, in sintonia con lui. I nomi sono via via usciti sui giornali". Così Marco, responsabile per il lavoro della segreteria nazionale del Pd ed ex-deputato, in un'intervista a spraynews.it. "I nomi sono via via usciti sui giornali: i diversi sindaci, Dario Nardella, Giorgio Gori e Stefano Bonaccini, Matteo Orfini, i capigruppo di Camera e Senato Graziano Delrio e Andrea Marcucci, i parlamentari di Base riformista. Uno stillicidio di accuse contro il Partito democratico, reo non si capisce di che cosa. La messa in discussione di una linea che era stata votata all'unanimità, alla presenza di tutti ...