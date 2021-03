**Pd: la 'maledizione' del segretario, tutti dimissionari da Veltroni a Zingaretti** (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar (Adnkronos) - Il primo è stato Walter Veltroni, nel 2009: dimissioni dopo la sconfitta alle regionali in Sardegna con atto di accusa durissimo nei confronti delle correnti. Da allora si è capito che quello di segretario del Pd è un mestiere difficile, che non contempla l'esaurimento del mandato. Perché la 'sorte' del primo leader è toccata a tutti gli altri, tutti dimissionari fino a Nicola Zingaretti. Tornando indietro nel tempo, ha lasciato anzitempo l'ufficio del Nazareno Pier Luigi Bersani, nel 2013, dopo il drammatico epilogo della scelta del candidato per il Quirinale, l'assemblea del Quirinetta, i 101 e la bocciatura di Romano Prodi e Franco Marini. Stessa sorte per Matteo Renzi, che detiene un piccolo record: due volte segretario e due volte ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar (Adnkronos) - Il primo è stato Walter, nel 2009: dimissioni dopo la sconfitta alle regionali in Sardegna con atto di accusa durissimo nei confronti delle correnti. Da allora si è capito che quello didel Pd è un mestiere difficile, che non contempla l'esaurimento del mandato. Perché la 'sorte' del primo leader è toccata agli altri,fino a Nicola Zingaretti. Tornando indietro nel tempo, ha lasciato anzitempo l'ufficio del Nazareno Pier Luigi Bersani, nel 2013, dopo il drammatico epilogo della scelta del candidato per il Quirinale, l'assemblea del Quirinetta, i 101 e la bocciatura di Romano Prodi e Franco Marini. Stessa sorte per Matteo Renzi, che detiene un piccolo record: due voltee due volte ...

