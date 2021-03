Paura per i contagi, il governo valuta nuove restrizioni: coprifuoco alle 20 e negozi chiusi (Di venerdì 5 marzo 2021) I contagi corrono. Preoccupano i numeri delle terapie intensive: con 2.475 occupati e soprattutto 232 nuovi ingressi registrati ieri. Numeri che si avvicinano di molto alla soglia dei tanto temuti tremila ricoveri. Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da domani sabato 6 marzo e avrà validità fino al 6 aprile, con le vacanze pasquali comprese, non prevede nuove chiusure, soprattutto per quanto riguarda regioni e comuni in zona gialla. A rimetterci sono in particolare gli spostamenti, che restano vietati anche il giorno di Pasqua e Pasquetta. Ma se i dati continueranno a peggiorare si penserà a chiusure. Le ipotesi sul tavolo potrebbero essere indirizzate a limitare gli spostamenti non necessari e i contatti tra la popolazione. Le misure sul tavolo del governo Draghi Ecco perché per evitare il peggio il governo Draghi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Icorrono. Preoccupano i numeri delle terapie intensive: con 2.475 occupati e soprattutto 232 nuovi ingressi registrati ieri. Numeri che si avvicinano di molto alla soglia dei tanto temuti tremila ricoveri. Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da domani sabato 6 marzo e avrà validità fino al 6 aprile, con le vacanze pasquali comprese, non prevedechiusure, soprattutto per quanto riguarda regioni e comuni in zona gialla. A rimetterci sono in particolare gli spostamenti, che restano vietati anche il giorno di Pasqua e Pasquetta. Ma se i dati continueranno a peggiorare si penserà a chiusure. Le ipotesi sul tavolo potrebbero essere indirizzate a limitare gli spostamenti non necessari e i contatti tra la popolazione. Le misure sul tavolo delDraghi Ecco perché per evitare il peggio ilDraghi ...

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Scuole chiuse in Lombardia, rabbia, paura e riorganizzazione Famiglie costrette a rifare i conti con la dad. Presidi e insegnanti preoccupati per scrutini ed esami. E' il quadro che si presenta da oggi nella Regione tornata in arancione ...

sempre Ibra show: 'La moto? Senza di me Amadeus non ce l'avrebbe fatta...' ... Amadeus senza di me non ce l'avrebbe fatta… Ho preso un rischio? Forse sì, ma non ho paura di rischiare e non potevo fare altro per arrivare in tempo. Solo due persone hanno assistito alla ...

Paura nella notte per un incendio ad Anchiano Il Tirreno Castellammare - Paura a via Nocera, 40enne prova il suicidio. Salvato dagli agenti Tanta paura per personale Eav e pendolari nella mattinata odierna quando un 40enne di Gragnano ha provato a lanciarsi sotto ad un treno Circum. L'uomo, di 40 anni e con problemi psichici, è stato nota ...

Incendio nei campi Elicottero in azione sopra a Benabbio Probabilmente a innescarlo è stato un falò di potature di olivo, e il vento ha spinto le fiamme verso un bosco e una strada provinciale ...

