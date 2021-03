Paura a Roma, bambino di 8 anni si perde: era sfuggito al nonno (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella giornata di ieri un nonno si è preso un grande spavento dopo che il nipotino 8 anni, appena uscito da scuola, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il nonno era davanti la scuola, aspettando che il bambino arrivasse per riaccompagnarlo a casa, e nel percorrere la via del ritorno, però, il bambino si è messo a correre facendo perdere le proprie tracce. Il nonno, spaventato, ha subito cercato di rintracciarlo nelle vie limitrofe, ma invano. Si è così recato presso gli uffici della Polizia di Stato dell’XIII Distretto Aurelio, raccontando all’agente del corpo di guardia quanto gli era da poco accaduto. Leggi anche: Roma, va a correre nel parco ma viene violentata: 22enne aggredita alle spalle Il poliziotto ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) Nella giornata di ieri unsi è preso un grande spavento dopo che il nipotino 8, appena uscito da scuola, si è allontanato facendore le proprie tracce. Ilera davanti la scuola, aspettando che ilarrivasse per riaccompagnarlo a casa, e nel percorrere la via del ritorno, però, ilsi è messo a correre facendore le proprie tracce. Il, spaventato, ha subito cercato di rintracciarlo nelle vie limitrofe, ma invano. Si è così recato presso gli uffici della Polizia di Stato dell’XIII Distretto Aurelio, raccontando all’agente del corpo di guardia quanto gli era da poco accaduto. Leggi anche:, va a correre nel parco ma viene violentata: 22enne aggredita alle spalle Il poliziotto ha ...

