Patrizia Pellegrino dopo il tumore: come sta oggi e l'aiuto di Samanta Togni

Patrizia Pellegrino è tornata a parlare del recente tumore al rene che ha cambiato la sua vita. Casualmente l'attrice ha scoperto di essere malata e dopo una tac si è sottoposta ad un intervento chirurgico. come sta oggi la 58enne? Patrizia, come spiegato in un'intervista concessa a Grand Hotel, è a casa e sta meglio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

