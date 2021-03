Passaporto sanitario, Solinas ci riprova: “In Sardegna entra solo chi è vaccinato o negativo a test” (Di venerdì 5 marzo 2021) . Da lunedì chi vuole entrare in Sardegna deve esibire un certificato che attesti la negatività al virus fatto nelle 48 ore prima dell’imbarco. Oppure, in alternativa, al suo arrivo sull’isola dovrà immediatamente sottoporsi a tampone rapido. Il governatore Christian Solinas rilancia l’idea del Passaporto sanitario per monitorare chiunque voglia accedere alla sua Regione, da poco entrata in zona bianca. E, con la stagione turistica alle porte, pensa anche a un patentino vaccinale. Dalla prossima settimana chi vuole entrare in Sardegna dovrà sottoporsi al tampone. Lo ha detto il governatore dell’isola, il leghista Christian Solinas, che torna a chiedere un test negativo al Coronavirus ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) . Da lunedì chi vuolere indeve esibire un certificato che ati la negatività al virus fatto nelle 48 ore prima dell’imbarco. Oppure, in alternativa, al suo arrivo sull’isola dovrà immediatamente sottoporsi a tampone rapido. Il governatore Christianrilancia l’idea delper monitorare chiunque voglia accedere alla sua Regione, da pocota in zona bianca. E, con la stagione turistica alle porte, pensa anche a un patentino vaccinale. Dalla prossima settimana chi vuolere indovrà sottoporsi al tampone. Lo ha detto il governatore dell’isola, il leghista Christian, che torna a chiedere unal Coronavirus ...

Erica89793600 : @sabrina__sf Mah...se non ci vacciniamo, si potra' andare all'estero? Visto che si parla di passaporto sanitario? - fbenefazio : Il passaporto sanitario è work in progress, con già una dozzina di compagnie in trial. - IacobellisT : RIUNIONE RISERVATA AVVOCATI: NO PASSAPORTO SANITARIO ABBIAMO SCRITTO A VON DER LEYEN E PARLAMENTO UE' - CiuppinoCzar : @lameduck1960 Al minuto 22 si parla dell passaporto sanitario europeo, cerca di sottacere il ruolo del vaccino covi… - LuigiF97101292 : RT @AlessandroCere7: #Macron parla di 'pass sanitario', che non sarà un ' passaporto vaccinale ' solleverà molte questioni rispetto ai dati… -