Pasqua in lockdown, coprifuoco alle 20 e zona rossa nei weekend: il piano del governo contro la terza ondata (Di venerdì 5 marzo 2021) Ciò che è accaduto durante le festività di Natale potrebbe replicarsi anche a Pasqua. Una ‘zona rossa’ colorerebbe l’Italia nei weekend e il coprifuoco sarebbe anticipato alle 20:00; questo è ciò a cui il governo sta pensando in vista della terza ondata. Domani entra in vigore il nuovo Dpcm stipulato da Mario Draghi martedì, tuttavia il governo teme possa essere già ‘inadeguato’ per fronteggiare l’aggressività delle varianti e della terza ondata epidemiologica. Da qui nasce l’ipotesi di nuove restrizioni, per evitare che gli italiani, dopo un anno di regole, possano allentare la presa proprio in una fase tanto delicata come quella attuale. Leggi anche: Roma e il Lazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 marzo 2021) Ciò che è accaduto durante le festività di Natale potrebbe replicarsi anche a. Una ‘’ colorerebbe l’Italia neie ilsarebbe anticipato20:00; questo è ciò a cui ilsta pensando in vista della. Domani entra in vigore il nuovo Dpcm stipulato da Mario Draghi martedì, tuttavia ilteme possa essere già ‘inadeguato’ per fronteggiare l’aggressività delle varianti e dellaepidemiologica. Da qui nasce l’ipotesi di nuove restrizioni, per evitare che gli italiani, dopo un anno di regole, possanontare la presa proprio in una fase tanto delicata come quella attuale. Leggi anche: Roma e il Lazio ...

