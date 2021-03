Parma Inter: date spazi a Lukaku e solleverà il mondo – ANALISI TATTICA (Di venerdì 5 marzo 2021) Come Archimede aveva bisogno di una leva, così Lukaku ha bisogno di spazi per sollevare il mondo (e spaccare le partite): Parma Inter è stata l’ennesima conferma L’Inter di Conte non si ferma, centrando l’ennesimo successo nella volata scudetto. Pur senza brillare particolarmente, i nerazzurri hanno vinto meritatamente e – nonostante il risultato incerto fino alla fine – senza grossi patemi. Handanovic non ha dovuto effettuare parate difficili nella ripresa, con il Parma che nel complesso ha creato poco. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU InterNEWS24 Rispetto al solito, la circolazione dell’Inter è stata pigra e poco rapida, non abbastanza intensa per manomettere la struttura difensiva (molto corta e compatta) di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Come Archimede aveva bisogno di una leva, cosìha bisogno diper sollevare il(e spaccare le partite):è stata l’ennesima conferma L’di Conte non si ferma, centrando l’ennesimo successo nella volata scudetto. Pur senza brillare particolarmente, i nerazzurri hanno vinto meritatamente e – nonostante il risultato incerto fino alla fine – senza grossi patemi. Handanovic non ha dovuto effettuare parate difficili nella ripresa, con ilche nel complesso ha creato poco. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SUNEWS24 Rispetto al solito, la circolazione dell’è stata pigra e poco rapida, non abbastanza intensa per manomettere la struttura difensiva (molto corta e compatta) di ...

