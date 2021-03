Parma in zona rossa | oggi si decide

rep_parma : Coronavirus, Parma resta in zona arancione [aggiornamento delle 19:14] - rep_parma : Coronavirus, Parma resta in zona arancione [aggiornamento delle 19:02] - rep_parma : Coronavirus, Parma resta in zona arancione [aggiornamento delle 18:26] - Mikkimo4 : RT @nonleggerlo: Zona rosso scuro #Parma #ParmaInter #EmiliaRomagna #COVID?19 - frankleggiero : @MaxSentenza @FabrizioJuve10 @Ale_Giannelli @enzoluna69 @RobertoCucchi1 @Rodolfo22455857 @claudia__ccld7 @mikgua66… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma zona

Per quanto riguarda le scuole che - sepasserà inrossa dovranno chiudere - c'è grande attesa per la decisione di oggi da parte di insegnanti e famiglie per il futuro della didattica nei ...... per Bologna e Modena, le due zone maggiormente sotto pressione, è già infatti stata istituita larossa, mentre Rimini, Ravenna, Cesena e Reggio Emilia sono in arancione scuro. Non si esclude, ...Vota! Covid, oltre 3.200 nuovi casi in 24 h; Emilia-Romagna verso zona rossa. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 273.376 casi di po ...FERRARA. L'Emilia Romagna resta in zona arancione. Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che stabilisce il cambio di colore per Veneto e Friuli Venezia Giulia, che passano d ...