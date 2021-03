“Parlare di gender ai bimbi si può” e al Politecnico di Milano spiegano come (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar – Al Politecnico di Milano c’è chi tifa per Parlare di gender e di tematiche Lgbt ai bimbi e promuove eventi ad hoc sull'”animazione” arcobaleno che adesso a tanto di moda (alla faccia di questa discriminazione diffusa capillarmente ovunque!). Politecnico di Milano: “gender ai bimbi, si può” “Parlare di identità di genere e orientamento sessuale ai bambini sembra una sfida impossibile. PoliEdro ti invita a scoprire come i cartoni animati stiano includendo sempre più queste tematiche, raccogliendo consensi tra i genitori e spopolando tra i più piccini e non solo”: questa è la descrizione dell’evento online, reperibile su Facebook, che si terrà – rigorosamente da remoto – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 marzo 2021), 5 mar – Aldic’è chi tifa perdie di tematiche Lgbt aie promuove eventi ad hoc sull'”animazione” arcobaleno che adesso a tanto di moda (alla faccia di questa discriminazione diffusa capillarmente ovunque!).di: “ai, si può” “di identità di genere e orientamento sessuale ai bambini sembra una sfida impossibile. PoliEdro ti invita a scoprirei cartoni animati stiano includendo sempre più queste tematiche, raccogliendo consensi tra i genitori e spopolando tra i più piccini e non solo”: questa è la descrizione dell’evento online, reperibile su Facebook, che si terrà – rigorosamente da remoto – ...

