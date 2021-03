Papa: 'Tacciano le armi in Iraq e ovunque, basta violenze' (Di venerdì 5 marzo 2021) 'Tacciano le armi. Se ne limiti la diffusione, qui e ovunque'. E' l'appello lanciato da Papa Francesco nel suo primo discorso in Iraq. 'Cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021) 'le. Se ne limiti la diffusione, qui e'. E' l'appello lanciato daFrancesco nel suo primo discorso in. 'Cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che si ...

